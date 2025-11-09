Roma-Udinese, SVILAR: "Non siamo sorpresi dei risultati, ma è presto per guardare la classifica. Un orgoglio le 100 presenze"

Sosta con il sorriso: allo Stadio Olimpico la Roma batte l'Udinese 2-0 nell'undicesima giornata di campionato e raggiunge il primo posto in classifica. Dopo la gara il portiere giallorosso Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SVILAR IN CONFERENZA STAMPA

Le 100 presenze? Cosa rappresenta per te questa squadra e questa difesa?

“Un orgoglio molto grande le 100 partite. Sono molto felice, spero di farne altre 100… La difesa? Grande lavoro, ma la difesa inizia dall’attacco e finisce al portiere. È difficile creare occasioni contro di noi, dobbiamo continuare così senza accontentarci”.

Ti aspettavi una partenza così? Siete sorpresi di questi risultati?

“Non siamo sorpresi. Nei due mesi di ritiro non avevamo mai lavorato così tanto a livello fisico e tattico. La classifica? Non bisogna guardarla, è molto presto. Pensiamo partita dopo partita, non dobbiamo mai accontentarci e continuare in questo modo. Questo lavoro sta portando risultati, crediamo nel lavoro che stiamo facendo e siamo tutti sulla stessa linea. Così arriveranno altri risultati positivi e gioie”.

La parata su Zaniolo? È la difesa più forte con cui hai giocato?

“È la più solida, basta guardare i numeri. Anche prima la Roma non prendeva tanti gol, siamo sempre stati solidi. Non so se sia la migliore, speriamo che possa diventarlo. La parata su Zaniolo? Uno dei miei punti forti è l’uno contro uno, l’ho letto prima e me l’ha tirata addosso”.