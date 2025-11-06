Rangers-Roma, MASSARA: "Niente calcoli, vogliamo competere in tutte le competizioni. I problemi offensivi si risolvono lavorando"

Roma in campo a Glasgow. Alle 21.00 i giallorossi affrontano i Rangers nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio all'Ibrox Stadium il ds giallorosso Ricky Massara ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MASSARA A SKY SPORT

L'attacco è un tema, ha il 12esimo attacco in Serie A e in Europa ha fatto due gol a Nizza e uno su rigore. Come lo affrontate?

"Conosciamo i nostri numeri nel bene e nel male, sappiamo anche che l'unica maniera per migliorare è il lavoro quotidiano. Seguendo il lavoro di mister Gasperini certamente cresceremo tanto in questo senso. Poi ci sono gli episodi da analizzare: se guardiamo alle ultime partite, in particolare a quella di Milano, abbiamo prodotto una buona mole offensiva e avremmo potuto concretizzare di più. Costruendo occasioni da gol la strada sarà quella che ci porterà a realizzarle".

In Europa due sconfitte consecutive è un fatto nuovo per la Roma. Cosa significano? Che questa formula e la tentazione di pensare in campionato alla possibilità concreta del 4° posto possono togliere attenzione all'Europa?

"No, chi indossa la maglia della Roma sa che certi calcoli non può permetterseli, vogliamo competere in tutte le competizioni. Le sconfitte sono arrivate al termine di partite dove magari avremmo potuto ottenere risultati diversi, ma adesso abbiamo l'obbligo di invertire la tendenza, già da questa sera su un campo tradizionalmente molto caldo".