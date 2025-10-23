Roma-Viktoria Plzen, MASSARA: "Crediamo molto in Ziolkowski, Bailey ci darà un grosso contributo in attacco"

Dopo il ko con l'Inter, la Roma torna in campo allo Stadio Olimpico: alle 21.00 i giallorossi ospitano il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Ricky Massara ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MASSARA A SKY SPORT

C'è la soddisfazione di vedere in campo Ziolkowski, che ha scelto lei e pagato non molto?

"È una soddisfazione della società, che crede molto in questo ragazzo. Siamo contenti di vedere le sue ottime qualità: è un ragazzo giovane, sta lavorando tanto e sta beneficiando del lavoro del mister, piano piano si sta inserendo e sta giocando di più. È abbastanza naturale che, essendo arrivato da un mese e mezzo, debba adattarsi a una realtà nuova, a un campionato nuovo e a grandi aspettative".

La Roma fatica a segnare, i numeri vi preoccupano?

"Sono numeri di cui dobbiamo prendere atto, l'allenatore sta lavorando moltissimo anche in allenamento su questa fase, che non riguarda solo i centravanti ma tutto il reparto e tutta la quadra. Al contrario l'aspetto difensivo è molto solido in questo momento. Se partiamo anche dalla prestazione con l'Inter abbiamo creato molto di più ed è propedeutico alla possibilità di finalizzare meglio. Ci auguriamo che già da stasera possano arrivano molti gol".

L'impatto positivo di Bailey fa pensare di aver completato la rosa a disposizione di Gasperini o manca qualcosa dal punto di vista tecnico e quindi magari a gennaio si proverà a completare la rosa?

"Bailey è entrato bene sabato scorso, c'è poco da dire sulle sue qualità e ci aspettiamo che possa dare un grosso contributo al reparto offensivo. Se da qui a gennaio ci saranno opportunità da cogliere la società cercherà di farsi trovare pronta, sempre rimanendo all'interno delle maglie molto strette del fair play finanziario. Adesso abbiamo molte partite e ci daranno indicazioni utili per capire se sarà il caso di intervenire".