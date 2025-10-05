Fiorentina-Roma, SOULÉ: "Importante rialzarci dopo giovedì"

Dopo il ko in Europa League, la Roma continua a vincere in campionato: al Franchi i giallorossi battono in rimonta 2-1 la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Dopo il successo Matias Soulé, autore del primo gol giallorosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A DAZN

Quanto conta questa vittoria?

“Molto importante questa vittoria. Dal punto di vista è andata bene dopo quanto successo giovedì. Era importante rialzarci, pensiamo alle prossime partite che sono importanti. Ora abbiamo due settimane per continuare a migliorare”.

Dove può arrivare questa Roma?

“Dobbiamo provare a vincere tutte le partite. Oggi è stata difficile, pensiamo partita dopo partita con l’obiettivo di migliorare”.