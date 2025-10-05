Fiorentina-Roma, BALDANZI: "Mi sento centrale come tutti i giocatori. La classifica conta poco ora, ma dobbiamo cercare di restare lì"

Dopo il ko in Europa League, la Roma continua a vincere in campionato: al Franchi i giallorossi battono in rimonta 2-1 la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Dopo il successo Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti:
BALDANZI A DAZN
Quanto ti senti importante in questo gruppo?
“Mi sento centrale come tutti i giocatori. Ci sarà spazio per tutti viste le tantissime partite. Oggi gara difficile da portare a casa, abbiamo lottato e abbiamo vinto in un campo difficile. Siamo molto contenti”.
Come procede la crescita con Gasperini?
“Mi chiede di fare la doppia fase e mi trovo molto bene. Abbiamo tanti giocatori forti in fase offensiva, quindi è giusto sacrificarsi in fase difensiva se si vuole stare in una squadra così forte. Dobbiamo continuare così e fare il massimo per restare lassù”.
Siete primi in classifica: che ambizioni avete?
“La classifica in questo momento conta veramente poco. Dobbiamo cercare di restare lassù alla fine e in ora. Meglio così, ma dobbiamo lavorare e migliorare sempre di più per provare a rimanere lì. Questa è la cosa più difficile”.