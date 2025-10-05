Fiorentina-Roma, BALDANZI: "Mi sento centrale come tutti i giocatori. La classifica conta poco ora, ma dobbiamo cercare di restare lì"

Dopo il ko in Europa League, la Roma continua a vincere in campionato: al Franchi i giallorossi battono in rimonta 2-1 la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Dopo il successo Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BALDANZI A DAZN

Quanto ti senti importante in questo gruppo?

“Mi sento centrale come tutti i giocatori. Ci sarà spazio per tutti viste le tantissime partite. Oggi gara difficile da portare a casa, abbiamo lottato e abbiamo vinto in un campo difficile. Siamo molto contenti”.

Come procede la crescita con Gasperini?

“Mi chiede di fare la doppia fase e mi trovo molto bene. Abbiamo tanti giocatori forti in fase offensiva, quindi è giusto sacrificarsi in fase difensiva se si vuole stare in una squadra così forte. Dobbiamo continuare così e fare il massimo per restare lassù”.

Siete primi in classifica: che ambizioni avete?

“La classifica in questo momento conta veramente poco. Dobbiamo cercare di restare lassù alla fine e in ora. Meglio così, ma dobbiamo lavorare e migliorare sempre di più per provare a rimanere lì. Questa è la cosa più difficile”.