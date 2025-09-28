Roma-Hellas Verona, Zanetti: "Dobbiamo dare continuità. Giallorossi molto in forma, servirà una prestazione importante"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Hellas Verona, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Paolo Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole dell'allenatore scaligero.

ZANETTI A DAZN



La crescita della fase difensiva?

"La cosa più importante è dare continuità. In questa prima parte siamo stati solidi nonostante la pesante sconfitta contro la Lazio, dove abbiamo perso le distanze. Oggi sarà difficile, dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo imparato. Dobbiamo fare un percorso, sarà lungo ma siamo sulla buona strada".

Cosa si aspetta dalla partita di oggi?

"Cerchiamo di dare continuità alle prestazioni. Dopo la Juve affrontiamo una Roma molto in forma, dovremo ripetere una partita importante sotto tutti i punti di vista".