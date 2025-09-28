ROMA-HELLAS VERONA 1-0 (7' Dovbyk): segui in tempo reale. La sblocca Dovbyk con un colpo di testa angolato (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

DALLO STADIO OLIMPICO MDR - Archiviata l’importante vittoria per 1-2 in casa del Nizza all'esordio stagionale in Europa League, la Roma è pronta a tornare in campo e lo farà oggi alle ore 15 allo Stadio Olimpico contro l’Hellas Verona nel match valido per il quinto turno di Serie A. Gasperini non cambia molto rispetto alle ultime uscite: in difesa Celik compone il trio con Mancini e Ndicka, mentre sulla fascia destra si rivede Wesley dal 1'. Sulla trequarti Pellegrini vince il ballottaggio con El Shaarawy, in attacco Dovbyk supera Ferguson e parte titolare.
IL TABELLINO
ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soulé, Dovbyk.
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Ferguson, El Shaarawy.
All.: Gasperini.
HELLAS VERONA: Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
A disp.: Perilli, Castagnini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Kastanos, Niasse, Al-Musrati, Yellu Santiago, Gagliardini, Monticelli, Sarr, Ajayi, Vermesan.
All.: Zanetti.
Arbitro: Feliciani. Assistenti: Capaldo - Cavallina. IV Uomo: Crezzini. VAR: Ghersini. AVAR: Abisso.
Reti: 7' Dovbyk.
LA CRONACA DELLA PARTITA
PREPARTITA
14:28 - Squadra in campo per il riscaldamento.
? AS ROMA IN CAMPO! ?♂️
Presented by @easportsfcit #ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/T5H0AqFeBw
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
? Warm-up ?#ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/uM0Q11na5p
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
??⚽️#ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/pvqzOL0f90
— AS Roma English (@ASRomaEN) September 28, 2025
Wes ➡️ Artem ?#ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/6GqIJpXqxT
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
14:17 - Portieri in campo per il riscaldamento.
? Mile, Pierluigi, Devis!#ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/gpRhH0ucSN
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
14:15 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Zanetti.
Il nostro XI iniziale per #RomaVerona ??#SerieAEnilive #DaiVerona pic.twitter.com/FJBWGKKBug
— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 28, 2025
14:06 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
? La nostra formazione per Roma-Verona ?#ASRoma pic.twitter.com/nkJQFEQiKV
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
14:02 - Angelo Mangiante di Sky Sport annuncia la formazione ufficiale della Roma.
Formazione #Ufficiale #RomaVerona
3-4-2-1
Svilar
---
Celik
Mancini
NDicka
---
Wesley
Koné
Cristante
Angelino
----
Pellegrini
Soulè
----
Dovbyk
---- pic.twitter.com/Ob4I1Do3Zi
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 28, 2025
13:26 - Ecco una panoramica dello Stadio Olimpico a poco più di un'ora e mezza dal calcio d'inizio.
??️#ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/xgly3y7lw3
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
⏳ Aspettando il fischio d’inizio…#ASRoma #RomaVerona pic.twitter.com/L4T7DAINao
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
12:56 - Come anticipato da Filippo Biafora de Il Tempo, Artem Dovbyk partirà nuovamente titolare.
La prestazione con il Nizza non era dispiaciuta a #Gasperini, che decide di confermarlo contro il Verona: #Dovbyk parte dal primo minuto #ASRoma @tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 28, 2025