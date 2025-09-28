ROMA-HELLAS VERONA 1-0 (7' Dovbyk): segui in tempo reale. La sblocca Dovbyk con un colpo di testa angolato (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

DALLO STADIO OLIMPICO MDR - Archiviata l’importante vittoria per 1-2 in casa del Nizza all'esordio stagionale in Europa League, la Roma è pronta a tornare in campo e lo farà oggi alle ore 15 allo Stadio Olimpico contro l’Hellas Verona nel match valido per il quinto turno di Serie A. Gasperini non cambia molto rispetto alle ultime uscite: in difesa Celik compone il trio con Mancini e Ndicka, mentre sulla fascia destra si rivede Wesley dal 1'. Sulla trequarti Pellegrini vince il ballottaggio con El Shaarawy, in attacco Dovbyk supera Ferguson e parte titolare.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soulé, Dovbyk.

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Ferguson, El Shaarawy.

All.: Gasperini.

HELLAS VERONA: Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

A disp.: Perilli, Castagnini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Kastanos, Niasse, Al-Musrati, Yellu Santiago, Gagliardini, Monticelli, Sarr, Ajayi, Vermesan.

All.: Zanetti.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Capaldo - Cavallina. IV Uomo: Crezzini. VAR: Ghersini. AVAR: Abisso.

Reti: 7' Dovbyk.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PREPARTITA

14:28 - Squadra in campo per il riscaldamento.

14:17 - Portieri in campo per il riscaldamento.

14:15 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Zanetti.

14:06 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

14:02 - Angelo Mangiante di Sky Sport annuncia la formazione ufficiale della Roma.

13:26 - Ecco una panoramica dello Stadio Olimpico a poco più di un'ora e mezza dal calcio d'inizio.

12:56 - Come anticipato da Filippo Biafora de Il Tempo, Artem Dovbyk partirà nuovamente titolare.