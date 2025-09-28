Roma-Hellas Verona, Gasperini dà fiducia a Dovbyk: il centravanti ucraino partirà ancora titolare

La Roma torna in campo dopo la vittoria per 1-2 in casa del Nizza al debutto in Europa League e oggi alle ore 15 affronta l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini è intenzionato a dare fiducia ad Artem Dovbyk e, come riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, il centravanti partirà nuovamente dal primo minuto: ancora panchina, quindi, per Evan Ferguson.

