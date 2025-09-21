Lazio-Roma, MANCINI: "Ogni derby è un magone. Importante avere tanti leader"

Dopo lo stop con il Torino, la Roma torna a vincere e lo fa nel derby: la stracittadina termina 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. Dopo la gara il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANCINI A DAZN

Si può essere capitani anche senza fascia?

“Sì, è sempre stato così nello spogliatoio. Ci sentiamo importanti, avere tanti leader è una grande cosa e cerchiamo di dare una mano a chi arriva. Ogni derby è sempre un magone nello stomaco, per Roma è una partita importante e cerchiamo di farlo capire anche ai nuovi. Dal riscaldamento i tifosi ti fanno capire cosa è il derby. Siamo contenti per questa vittoria”.