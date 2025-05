Atalanta-Roma: nel post-partita solo Ranieri ai microfoni, nessuna intervista ad altri tesserati

Dopo la sconfitta per 2-1 per la Roma al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, l'unico tesserato a presentarsi ai microfoni nel post-partita per commentare la gara sarà l'allenatore Claudio Ranieri.

Nessun altro giocatore o membro dello staff dirigenziale rilascerà dichiarazioni alla stampa, né in mixed zone né in conferenza stampa. Le analisi e i commenti sulla prestazione e sul risultato, che complica la corsa della Roma verso la qualificazione alla prossima Champions League, saranno quindi affidati esclusivamente alle parole del tecnico. Ranieri, durante le interviste, ha espresso disappunto per alcune decisioni arbitrali, in particolare riguardo al rigore prima assegnato e poi revocato dal VAR.