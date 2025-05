Atalanta-Roma, RANIERI: "Champions? Non so se sia fattibile. Il VAR non doveva intervenire, non c'è linearità"

Dopo 19 risultati utili consecutivi, la Roma si ferma a Bergamo: nella 36esima giornata di campionato i giallorossi perdono 2-1 per mano dell'Atalanta. Dopo la partita Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A DAZN

Questa sconfitta non deve interrompere il sogno Champions…

“Non so. Dopo la gara di stasera non so se sia fattibile, ma noi giocheremo sempre fino in fondo”.

A destra avete fatto fatica a contenere l’Atalanta…

“L’Atalanta è padrona della forza e della fisicità. Il rigore c’era o no? Ci hanno sempre detto che il VAR interviene solo in caso di evidente errore. Pasalic sbaglia l’intervento e tocca il ginocchio, il VAR non doveva intervenire. L’arbitro ha dato il rigore e doveva essere confermato. Manca linearità, non si possono cambiare le regole di partita in partita. Sono sicuro che Rocchi lo dirà a chi di dovere, si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio di Koné. L’arbitro lo ha dato e il VAR non può intervenire, questo ci è stato detto. Complimenti comunque all’Atalanta e ai miei giocatori”.

Marelli ha dato la sua spiegazione…

“Cosa ha detto? Io sto chiedendo se il VAR può intervenire in caso di falli nella parte bassa del corpo. Sul rigore possiamo discutere, accettiamo la decisione. Ma per giustizia sportiva voglio sapere perché è intervenuto il VAR”.

Non c’è contatto (dice Marelli, ndr).

“Ah non c’è? Ho capito tutto… Come fa a dire di no? Lui ha sbagliato l’intervento, come fa a dire di no? Ha preso il ginocchio del mio giocatore”.

Ranieri conclude l'intervista senza ricevere altre domande.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Quali spiegazioni ha dato Sozza nell'occasione del rigore non dato?

"Non mi ha dato spiegazioni. Non ero degno di avere spiegazioni, il quarto uomo ci ha detto 'no, l'ha preso ma è leggero'. Cosa significa leggero? L'arbitro l'ha giudicato da rigore. Siamo col bilancino? È stato leggero, non è stato leggero... Se l'arbitro ha detto che lo è, allora era chiaro ed evidente e il VAR non doveva intervenire, se il quarto uomo ci ha detto che era stato preso leggermente. Cosa significa leggermente? Mandaci sul 2-1, poi magari ne fanno 4".

Sembrava in controllo dopo i primi 20 minuti eccezionali dell'Atalanta...

"È meravigliosa. L'ho detto: l'anno scorso è stata l'orgoglio di noi italiani, almeno mio, per quello che ci ha fatto vedere. Ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, abbiamo cercato di rispondere colpo su colpo e non ci siamo mai tirati indietro. Era in controllo, ma sappiamo che quando partono in quelle praterie sono micidiali. Lo sappiamo, ci eravamo preparati e abbiamo cercato di concederne il primo possibile".

(continua)