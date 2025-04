Roma-Juventus, Tudor: "Siamo concentrati e vogliamo andare forte. Ranieri ha fatto la storia, va copiato in tutto"

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore dei bianconeri.

TUDOR A DAZN

La Roma è una delle squadre più difficili da affrontare?

"La Roma è in un buon momento ed è allenata bene. Ha giocatori forti e oggi giocano in casa, ci aspettiamo una partita difficile. Pensiamo a noi stessi, abbiamo lavorato bene e vogliamo fare un bella gara".

In cosa va copiato Ranieri?

"In tutto. Ha fatto un miracolo con il Leicester, quello è difficile da replicare. La carriera parla per lui, io non lo conosco personalmente ma tutti ne parlano bene. Lui ha fatto la storia tra gli allenatori".

A che punto siamo della crescita del lavoro?

"Abbiamo lavorato bene, siamo concentrati. I calciatori sono tutti importanti, anche chi entra dalla panchina può decidere la partita. Vogliamo andare forte".

Vlahovic?

"Le gerarchie si stabiliscono di partita in partita, oggi ho fatto delle scelte. In questo momento va così, ma bisogna sempre lottare. Lui è un giocatore forte, come Kolo Muani".