Roma-Juventus, GOURNA-DOUATH: "Facile giocare con Paredes e Koné, ma è anche difficile avere spazio. Futuro? Vorrei restare qui"

Roma e Juventus non si fanno male e il big match dello Stadio Olimpico finisce 1-1: Locatelli sblocca la gara al 40' e al 49' Shomurodov pareggia i conti. Al termine della partita Lucas Gourna-Douath ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore giallorosso.

GOURNA-DOUATH IN CONFERENZA STAMPA

Cosa ti ha chiesto Ranieri e cosa ti è piaciuto della Roma stasera?

“Quando sono entrato abbiamo cambiato un po’ l’assetto tattico, Ranieri mi ha chiesto di giocare semplice, a un tocco, e di essere aggressivo. Sono contento della reazione che abbiamo avuto contro una grande squadra. Siamo soddisfatti della prestazione”.

Come è giocare con Koné e Paredes? Come vivi il derby?

“E’ facile giocare con grandi campioni, ma è anche complicato perché è difficile ritagliarsi uno spazio. Sento però che sto migliorando e sto imparando da loro. La prossima partita è il derby, non vedo l’ora di giocarlo, siamo concentrati però sul prossimo allenamento”.

Ti aspettavi di entrare in campo e cosa hai pensato?

“Me lo aspettavo, in panchina si spera e si attende di dare il proprio contributo. Sono stato contento di entrare e di aver lottato per questa squadra, questa maglia e questi tifosi”.

Ti aspettavi di giocare di più?

“Non è il momento di parlare della mia situazione di prestito. Sono un giocatore della Roma, ovviamente vorrei restare. Forse firmerò domani, forse me ne andrò. Ne parleremo in futuro. A centrocampo la concorrenza è elevata, sono tutti grandi giocatori, è difficile ma cerco sempre di ritagliarmi uno spazio. Siamo molto uniti anche se c’è una sana concorrenza”.