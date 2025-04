Roma-Juventus, GHISOLFI: "Partita speciale, vogliamo vincere per i tifosi. Ranieri è unico, ma dobbiamo rispettare la sua scelta"

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Florent Ghisolfi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del direttore sportivo dei giallorossi.

GHISOLFI A DAZN

Si sarebbe aspettato questa prospettiva di classifica?

"No, è chiaro. Partita molto importante per la classifica e soprattutto per la nostra gente, Roma-Juventus è sempre una sfida speciale e vogliamo giocare con il cuore. I tifosi hanno sofferto per questa stagione ma non ci hanno mai abbandonato, quindi se vincessimo oggi sarebbe un bel ringraziamento per la loro fedeltà".

Vi aspettavate questo rendimento con Ranieri?

"Quando facciamo una scelta così crediamo sempre che sia una buona scelta. Ranieri sta facendo un lavoro incredibile, lui ha un'intelligenze diversa e straordinaria. Il suo rapporto con la città e il club è profondo. Quindi se potessimo trovare un allenatore con lo stesso amore e rispetto per il club sarebbe perfetto".

Esiste questo allenatore?

"Come Ranieri non esiste nessuno, è unico".

Avete provato a convincerlo di restare?

"Dobbiamo rispettare la sua scelta e la sua storia. Lui è intelligente, se lui ha fatto questa scelta sa il perché. Non ho provato a convincerlo".