Venezia-Roma, RANIERI: "Sarà una battaglia. Gourna-Douath? Buon giocatore ma non è ancora pronto. I tifosi amano la chiarezza e a me non piace dire bugie..."

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Penzo la partita tra Venezia e Roma, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del tecnico giallorosso.

RANIERI A DAZN

Quanto è importante una risposta della squadra sotto l'aspetto della prestazione?

"Ho detto esattamente questo nello spogliatoio. Campo difficilissimo, sarà una battaglia e vincerà chi sarà più determinato. Il risultato è figlio di tante cose, ma per vincere dobbiamo lottare più di loro".

Gourna-Douath? I nuovi arrivati?

"I nuovi arrivati ci piacciono, sennò non li avremmo presi. Gourna-Douath è un centrocampista che recupera palloni e gioca semplice, è giovane ma non è ancora pronto. Si tratta di un giocatore da costruire e formare, ma è un buon giocatore per la Roma".

Perché ha voluto fare chiarezza proprio ora sulla situazione della Roma?

"Perché sono tifoso della Roma e credo che i tifosi amino la chiarezza. A me non piace dire una bugia. Più di questo non potevamo fare, ci auguriamo che le nostre idee si rivelino ottime".

L'esclusione di Hummels e Paredes è solo mentale?

"Sono i miei occhi. I dati possono ingannarti. Non ho potuto lasciare fuori Hummels contro il Milan, quindi come ho potuto dare un po' di riposo, che è importante tanto quanto il lavoro. Ho preferito dire loro di staccare e riposarsi con le famiglie".