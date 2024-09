Genoa-Roma, Vogliacco: "Roma grandissima squadra" - De Winter: "Abbiamo sofferto ma siamo contenti"

Al margine della gara tra Genoa e Roma terminata 1-1 hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva l'autore della rete dei rossoblu De Winter e Vogliacco. Queste le loro parole:

VOGLIACCO A DAZN

Punto che vale davvero tanto.

“La Roma è una grandissima squadra e sarà protagonista del campionato, ma questa è la forza del Genoa. È stato il peggior primo tempo della stagione, ma abbiamo ottenuto questo punto importante grazie alla forza del gruppo”.

Che settimana è stata per te?

“Bellissima. Non è stata una partita felice per me, ma ho dei compagni fantastici. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e mi hanno fatto un regalo bellissimo”.

DE WINTER A DAZN

Il primo gol in Serie A non si scorda mai.

“Sono felicissimo, soprattutto per il modo in cui è arrivato. Sono felicissimo per i tifosi e per il gol”.

Raccontacelo.

“Quando ci hanno dato la punizione ho pensato di andare sul secondo palo. Poi non ce l’hanno data, ma sono comunque andato in area e Vitinha ha messo una palla bellissima”.

Cosa significa questo punto?

“È importante dato che venivamo dalla sconfitta contro il Verona. Abbiamo sofferto, ma siamo contenti di aver preso questo punto”.

Anche contro l’Inter avete segnato all’ultimo.

“Siamo una squadra che si sacrifica e dà tutto dentro il campo. Sono veramente contento per questo punto”.