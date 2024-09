GENOA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. De Rossi sceglie il 3-5-2 con Angelino braccetto. Sorpresa Pisilli, in attacco il duo Dybala-Dovbyk. Squadra arrivata al Ferraris (VIDEO)

Terminata la sosta per le nazionali, la Roma torna in campo e lo fa oggi alle 12:30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per affrontare il Genoa di Alberto Gilardino. I giallorossi sono fermi a 2 punti in classifica e vanno a caccia della prima vittoria stagionale, mentre il Grifone è a quota 4. De Rossi schiera il 3-5-2 con Svilar in porta e in difesa Mancini, Ndicka e Angelino braccetto (in panchina Hermoso e Hummels). Sulle fasce spazio a Saelemaekers a destra ed El Shaarawy a sinistra, con al centro Cristante, Koné e la conferma del giovane Pisilli. In attacco, invece, Dovbyk-Dybala.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA: Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Ekuban, Pinamonti.

A disp.:

All.: Gilardino.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk.

A disp.:

All.: De Rossi.

Arbitro: Giua. Assistenti: Cecconi-Zingarelli. IV Uomo: Massimi. VAR: Gariglio. AVAR: Di Paolo.

PREPARTITA

11:43 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.

? Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #GenoaRoma ? ? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/w2bc2XBiCA — AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2024

11:31 - Il Genoa annuncia la formazione ufficiale.

11:30 - La squadra è arrivata al Ferraris.

10:27 - Ecco una panoramica del Ferraris.