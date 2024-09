Genoa-Roma, SAELEMAEKERS: "Disposto a dare tutto per questa squadra. Ho subito sentito la fiducia di De Rossi"

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena alle 12:30 il match tra Genoa e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A. Poco prima del fischio d’inizio Alexis Saelemaekers, calciatore giallorosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

SAELEMAEKERS A DAZN

Puoi giocare ovunque e con te è cambiato anche il modulo: senti questa responsabilità? Quanta voglia hai di dimostrare la tua forza?

"Ho sentito subito la fiducia del mister e del direttore, loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno della Roma per continuare sulla scia l'anno che ho vissuto al Bologna, che è stato importantissimo. Ora sono disposto a dare tutto per aiutare la squadra e per riportare la Roma dove deve stare".

Come si lavora con Hermoso e Hummels?

"Sono tosti ed entrano forte in allenamento. Rendono l'allenamento come una partita, danno tutto e questo è importante anche per il gruppo".