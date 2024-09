Genoa-Roma, Sabelli: "Ci siamo preparati al meglio per questa partita. La spinta dei tifosi ci dà qualcosa in più"

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena alle 12:30 il match tra Genoa e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A. Poco prima del fischio d’inizio Stefano Sabelli, calciatore rossoblù, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

SABELLI A DAZN

Come è andata durante la sosta?

"Abbiamo lavorato con qualche ragazzo in meno dato che alcuni sono andati in nazionale, ma abbiamo avuto modo di lavorare e di spingere per prepararci al meglio per questa gara".

Quale è il segreto di quando giocate qui in casa?

"Non c'è un vero segreto, ma giocare qui con la spinta dei tifosi ti fa dare qualcosa di più in campo".

Come sta Vogliacco?

"Settimana importante. La nascita del figlio, il rinnovo meritato... Speriamo possa portare questo entusiasmo in campo"