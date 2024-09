Argentina-Cile, Dybala: "Uno dei motivi per cui ho rifiutato l'Arabia è per tornare in Nazionale"

Al margine della gara tra Argentina e Cile terminata 3-0 per la squadra di Scaloni, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti Paulo Dybala. Queste le sue parole:

"Uno dei motivi per i quali ho rifiutato l'Arabia è sicuramente quello di voler tornare in Nazionale. Mi sento bene e voglio continuare a lottare e vincere con l'Argentina e con la Roma. So che qua c'è molta competizione e non è facile, quando gioco do il 100%. La gente è incredibile, questo gruppo dà molta felicità alle persone e loro lo riconoscono. Questa vittoria è per tutti. Le persone mi hanno accolto in questo modo dopo tanto tempo fuori dalla Seleccion, mi è venuta la pelle d'oca. La decisione della 10? E' stata presa dall'alto, non è stata né mia né de miei compagni. La 10 è solo ed esclusivamente di Leo e ora che la devo indossare devo impegnarmi al massimo. Garnacho? Ha un futuro incredibile ma dipende da lui. Ha tutte le carte in regola per andare avanti sia in Europa che in Nazionale."

