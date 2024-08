Cagliari-Roma, De Rossi in conferenza: "Dybala era con la testa qui, questa serata non aggiunge nulla di nuovo"

All'Unipol Domus inizia il cammino in campionato della Roma con un pareggio: in casa del Cagliari termina 0-0 la sfida valida per la prima giornata di campionato. Dopo la gara, come di consueto, Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei cronisti e in conferenza stampa ha toccato anche il tema Paulo Dybala, subentrato nel corso della ripresa, e del suo eventuale addio in direzione Arabia Saudita.

E a precisa domanda su 'quando ci sarà chiarezza' in merito al futuro del giocatore il tecnico ha risposto: "Ci sono delle tempistiche, chiedi alla persona sbagliata. Questa serata non aggiunge nulla di nuovo. Aggiunge il fatto che lui era con la testa qua dentro, che era positivo con i compagni prima della partita e che è entrato bene. Non aggiunge niente. Ieri abbiamo parlato solo di lui per mezz'ora in conferenza stampa. Se vuoi parliamo della partita, di quello che ha fatto o non ha fatto, ma non penso ci sia bisogno di tornare su quella situazione perché lo abbiamo fatto già abbastanza ieri".