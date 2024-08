Cagliari-Roma, DE ROSSI: "Dybala in panchina per scelta tecnica. Sorpreso da Le Fée"

Da Cagliari parte il campionato della Roma: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti della squadra di Davide Nicola per la prima giornata di Serie A 2024/2025. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A DAZN

Che Roma dobbiamo aspettarci oggi?

"Mi auguro sulla falsariga di quello che abbiamo visto e in base a quello su cui abbiamo lavorato in queste settimane. Sono contento della preparazione, poi si fa pensando a questa partita. A tutti piacerebbe vincere la prima".

Manca Paredes, c'è il jolly Paredes. Le Fée?

"È un giocatore di grande qualità e dinamismo, corre molto e fa tanti km. Secondo me può giocare in tutti e tre ruoli del centrocampo, lo abbiamo provato davanti alla difesa pensando all'assenza di Paredes nella prima giornata. Abbiamo bisogno di più tempo per metterlo lì, anche se può farlo alla grande. Mi ha sorpreso, nei primi giorni per il cambio, la lingua e il caldo che ha trovato era più timido poi si è liberato. Fa tanti metri senza palla, si cerca lo spazio e uno contro uno non la perde quasi mai, ci darà una grande mano".

Dybala in panchina è una scelta tecnica o aveva paura fosse distratto da altro?

"Assolutamente tecnica. Ci siamo parlati tutti quanti per sapere se fosse in condizione di giocare, non ha mostrato nessun fastidio particolare in base alle voci della scorsa settimana. È concentrato su questa partita e penso che ci potrà dare una grande mano durante la partita".

La sua prima in Serie A dall'inizio con la Roma, c'è emozione?

"È la mia prima 'prima' partita, non ho mai fatto una prima di campionato finora. Mi fa effetto e mi fa effetto farlo con questa maglia. Da ragazzino giocavo a Football Manager, prendevo la Roma e come allenatore mettevo Daniele De Rossi. Siamo arrivati, c'è tanto di cui parlare su come sono arrivato, se me la sono guadagnata negli ultimi sei mesi e penso di sì, c'è tanto da fare ancora ma per me è motivo di grande felicità e orgoglio".