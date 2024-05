Roma-Genoa, Spence: "Dobbiamo lottare e farci trovare pronti"

L'ultima stagionale all'Olimpico: la Roma ospita il Genoa nella penultima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il rossoblù Djed Spence ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SPENCE A DAZN

Il Genoa non ha mai vinto contro la Roma nella sua storia in Serie A. Può essere una motivazione per voi?

"Sì, l'ho scoperto oggi. Speriamo di riscrivere la storia e conquistare i tre punti oggi. Ancora più importante è lottare e farci trovare pronti stasera".