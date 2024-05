Atalanta-Roma, Hien: "Stiamo giocando bene, dobbiamo continuare così"

Al Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena la sfida tra Atalanta e Roma, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 2-0 per i bergamaschi grazie alla doppietta di De Ketelaere e all'intervallo Isak Hien ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del difensore nerazzurro.

HIEN A DAZN

Zero tiri in porta concessi alla Roma e un grandissimo duello con Lukaku.

"La Roma ha tanta qualità, abbiamo giocato bene in questo primo tempo e dobbiamo continuare così".