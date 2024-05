ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni. Baldanzi dal 1', dubbio Celik-Kristensen

Scontro diretto per il quinto posto: chi vince tra Atalanta e Roma mette un piede in Champions League. Le due squadre, appaiate a quota 60 punti ma i nerazzurri con una partita in meno, arrivano con il morale diametralmente opposto dopo gli impegni europei. Per questo Daniele De Rossi manderà in campo i migliori 11: tra i pali c'è Svilar, a destra ballottaggio Kristensen-Celik, al centro la coppia Mancini-Ndicka, mentre a sinistra tocca ad Angelino. In mezzo al campo confermato il trio formato da Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco Baldanzi sostituirà l'infortunato Dybala, con Lukaku ed El Shaarawy a completare il reparto offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca.

All.: Gasperini.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Abritro: Guida. Assistenti: Meli - Berti. IV Uomo: Feliciani. VAR: Abisso. AVAR: Di Paolo.