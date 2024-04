Roma-Milan, SVILAR: "Contento per il rinnovo di De Rossi, siamo una famiglia vera. Bayer Leverkusen felice di incontrarci? Vedremo tra due settimane..." (VIDEO)

La Roma batte 2-1 il Milan e vola in semifinale di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen proprio come l'anno scorso. Dopo aver vinto 0-1 a San Siro nel match d’andata, i giallorossi, rimasti in 10 dal 31' a causa dell'espulsione di Celik, si sono imposti anche allo Stadio Olimpico per 2-1 grazie alle reti di Mancini e Dybala. Al termine della partita Mile Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

SVILAR IN ZONA MISTA

Due gol ma con l’uomo in meno, cosa ha detto De Rossi all'intervallo?

“Ci ha detto che se avesse avuto una tattica specifica ce l’avrebbe detto ma non c’era. Ha fatto un discorso motivazionale incredibile e abbiamo fatto un lavoro incredibile".

Sei contento del rinnovo di De Rossi? Vi ha caricato la notizia?

“Tanto felice per lui e per noi. Lo posso solo ringraziare per avermi dato quest’opportunità”.

Da stasera anche la quinta classifica andrà sicuramente in Champions, vi sentite i favoriti?

"La stagione non è ancora finita, abbiamo tante partite da fare”.

Xabi Alonso ha esultato quando ha visto che è passata la Roma e non il Milan.

“Lo vedremo tra due settimane”.