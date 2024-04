Europa League, ROMA-BAYER LEVERKUSEN in semifinale: andata il 2 maggio all’Olimpico, ritorno il 9 in trasferta. Entrambe le gare si giocheranno alle 21

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) – Déjà-vu. Proprio come la scorsa stagione, sarà ancora Roma contro Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. Dopo aver eliminato in ordine Feyenoord, Brighton e Milan, i giallorossi hanno raggiunto la penultima fase di una competizione europea per il quarto anno consecutivo. Gli uomini di De Rossi hanno portato a casa l’euroderby italiano contro la formazione di Stefano Pioli imponendosi all’andata a San Siro per 0-1 grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini e al ritorno per 2-1 (in gol ancora Mancini e Paulo Dybala) nonostante l'inferiorità numerica dal 31' a causa dell'espulsione di Mehmet Zeki Celik.

A differenza delle altre volte, la Roma non dovrà attendere nessun sorteggio, dato che già conosce il suo prossimo avversario: si tratta del Bayer Leverkusen, che ha battuto 3-1 il West Ham tra andata e ritorno. Già nella passata stagione queste due squadre si sono affrontate e a spuntarla fu la Roma di José Mourinho: all’andata i capitolini vinsero 1-0 grazie a Bove, mentre al ritorno sfoggiarono una splendida prestazione difensiva e conquistarono l’accesso alla fine pareggiando 0-0 alla BayArena. Da sottolineare come il ko allo Stadio Olimpico (11 maggio 2023) sia l’ultima sconfitta delle Aspirine in una competizione europea.

DATA E ORARIO DELLE SEMIFINALI

Nessuna sorpresa neanche per quanto riguarda le date e gli orari in cui si disputeranno le semifinali. In virtù del sorteggio, la Roma giocherà l’andata contro il Bayer Leverkusen in casa, mentre il ritorno sarà in trasferta. La prima sfida è in programma il 2 maggio allo Stadio Olimpico alle ore 21, la seconda il 9 maggio alla BayArena sempre alle ore 21.

QUANTO PESA IL SOGNO EUROPEO SUI CAMPIONATI DI ROMA E BAYER LEVERKUSEN? ECCO I CALENDARI A CONFRONTO

Roma, Bayer Leverkusen, Atalanta e una tra Marsiglia e Benfica: quattro squadre rimaste, tre partite per alzare il trofeo (la finale è in programma il 22 maggio 2024 alle ore 21 alla Dublin Arena di Dublino). L’Europa League entra nel momento clou e ogni minimo dettaglio può fare la differenza, tra cui la forma fisica dei calciatori. Sarà quindi fondamentale dosare le energie per arrivare al top ad appuntamenti che non si possono sbagliare. La finale è a un passo, ma per la Roma è vietato snobbare il campionato: i giallorossi sono quinti in classifica a quota 55 punti e al momento grazie al ranking UEFA sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, ma l’Atalanta sesta è solamente a 4 lunghezze di distanza e ora i capitolini saranno attesi da una serie di scontri diretti da brividi.

Discorso completamente opposto per il Bayer Leverkusen, laureatosi campione di Germania per la prima volta nella sua storia. Le Aspirine stanno disputando una stagione incredibile e i numeri parlano chiaro: 44 partite disputate e 0 sconfitte. Oltre ad aver dominato la Bundesliga (16 punti di vantaggio sul Bayern Monaco secondo in classifica), gli uomini di Xabi Alonso sono ancora in corsa per il ‘triplete’, dato che hanno raggiunto la semifinale di Europa League e sono anche in finale di Coppa di Germania. Avendo già vinto il campionato, il Bayer Leverkusen non avrà quindi problemi a fare turnover e a concentrarsi solamente sulla competizione europea.

Il calendario della Roma

28 aprile (data e orario da definire), Napoli-ROMA (34esima giornata Serie A)

(34esima giornata Serie A) 2 maggio ore 21, ROMA-BAYER LEVERKUSEN (andata semifinale Europa League)

(andata semifinale Europa League) 5 maggio (data e orario da definire), ROMA-Juventus (35esima giornata Serie A)

(35esima giornata Serie A) 9 maggio ore 21, BAYER LEVERKUSEN-ROMA (ritorno semifinale Europa League)

(ritorno semifinale Europa League) 12 maggio (data e orario da definire), Atalanta-ROMA (36esima giornata Serie A)

Il calendario del Bayer Leverkusen

27 aprile ore 18:30, BAYER LEVERKUSEN-Stoccarda (31esima giornata Bundesliga)

(31esima giornata Bundesliga) 2 maggio ore 21, ROMA-BAYER LEVERKUSEN (andata semifinale Europa League)

(andata semifinale Europa League) 5 maggio ore 17:30, Eintracht Francoforte-BAYER LEVERKUSEN (32esima giornata Bundesliga)

(32esima giornata Bundesliga) 9 maggio ore 21, BAYER LEVERKUSEN-ROMA (ritorno semifinale Europa League)

(ritorno semifinale Europa League) 12 maggio ore 19:30, Bochum-BAYER LEVERKUSEN (33esima giornata Bundesliga)

La Roma sarà attesa da un tour de force davvero folle, caratterizzato da soli scontri diretti. Fare turnover è praticamente impossibile, ma allo stesso tempo è impensabile schierare sempre la stessa formazione, motivo per cui dovrà essere bravo mister De Rossi a dosare le energie di ciascun calciatore. Prima dell’andata della semifinale contro il Bayer Leverkusen i giallorossi affronteranno il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona e tra la doppia sfida europea ci sarà il big match con la Juventus. Neanche in seguito al ritorno della semifinale di Europa League la Roma potrà riposarsi, dato che ad attenderla ci sarà l’Atalanta.

Percorso agevolato, invece, per Xabi Alonso: sulla carta le partite più complicate sono sicuramente il match casalingo contro lo Stoccarda terzo in classifica e la trasferta a Francoforte, ma il Bayer Leverkusen ha già vinto il campionato, motivo per cui l’importanza delle partite della Bundesliga è praticamente pari a zero.