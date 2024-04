Roma-Milan, DE ROSSI: "Il rinnovo è un attestato di fiducia importantissimo. Ma la testa è al Milan"

Roma-Milan, secondo atto. All'Olimpico va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo la vittoria dei giallorossi per 1-0 nella gara d'andata. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A SKY SPORT

Il rinnovo significa che c'è fiducia a prescindere da come andrà?

"Sì, diciamo che il significato è questo e il significato nascosto è che non dipendiamo necessariamente da questa partita nonostante per noi sia vitale e nonostante le nostre forze siano tutti su questa partita e non su quello che abbiamo letto questa mattina. È un attestato di fiducia importantissimo. In soli tre mesi io e il mio staff abbiamo convinto i presidenti a darci questa enorme dimostrazione di fiducia, farlo prima di una partita così delicata ha un significato importante. È una dimostrazione gigantesca di fiducia, ne sono onorato. Ma non me la sono né gustata né ci sono stato troppo attento perché la mia testa è solo sul Milan".

All'andata avete inibito il Milan, oggi l'approccio sarà come nella prima gara o ci sarà modo di attendere?

"Penso che i giocatori debbano avere la filosofia che rispecchia quello che vogliamo dalla Roma in generale, che i giocatori debbano riconoscersi in campo come squadra che cerca sempre di dominare il gioco. Non si potrà fare sempre, ci saranno momenti in cui il Milan attaccherà. Il Milan è una squadra magnifica, allenata benissimo che gioca molto bene. Abbiamo questo piccolo vantaggio, che non deve diventare un assillo. Poter pensare di essere in vantaggio deve essere una notizia in più che un calciatore professionista intelligente deve sapere e gestire".

Ci sarà particolare attenzione alla fascia sinistra del Milan?

"No, abbiamo attenzioni per tutta la squadra. Riteniamo la loro fascia sinistra la loro posizione migliore, ma anche oggi ci saranno altri giocatori molto forti e hanno cambiato qualcosina: magari ci aspettiamo Musah sulla fascia destra, o lui centrale e Pulisic esterno. È bello anche scoprire le mosse del mio collega, è affascinante. Ma dobbiamo stare attenti a tutto l'11 e non solo a quelli che giocano sulla nostra fascia destra".