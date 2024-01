Roma-Cremonese, Mourinho annuncia il documentario su Netflix: "Si scoprirà che sono un pazzo, ho rifiutato offerte per la Roma"

Battuta la Cremonese 2-1, in rimonta grazie alle reti di Lukaku e Dybala, negli ottavi di finale della Coppa Italia, ci sarà il derby ad attendere la Roma nei quarti. Dopo la sfida il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato anche in conferenza stampa e ha svelato che è in produzione un documentario su Netflix sulla sua carriera. "I nomi degli allenatori? Non credo siano veri perché non ho nessun motivo di pensare che i Friedkin non siano onesti come lo sono io - le sue parole in merito alle indiscrezioni circolate oggi in rassegna stampa -. Mi fido al 100% della loro onestà, ma questo non significa che loro mi vogliano. Non penso sia vero che parlino alle mie spalle con altri allenatori. Vi do una notizia: la prossima settimana inizieranno le riprese di un documentario gigante su di me e sulla mia carriera su Netflix, iniziano giovedì. Ci saranno cose mai dette, si sapranno solo lì perché mi pagano bene e si scoprirà che sono un pazzo totale. Non avevo ancora firmato con la Roma, ma avevo già dato la mia parola. Un club mi voleva e voleva che rompessi il compromesso con la Roma. Io ho rifiutato nonostante non avessi ancora firmato, tutti mi hanno dato dello stupido. Quando mi ha chiamato il Portogallo il primo a saperlo è stato il mio presidente, così come per l’offerta dell’Arabia Saudita. Non penso che i Friedkin parlino alle mie spalle con altri allenatori, per me non sono veri tutti i nomi che escono. Mi fido della loro onestà e del concetto di reciprocità: tu l'hai fatto con me, io lo faccio con te. Per me non è vero".