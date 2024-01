Lina Souloukou al comando: per il dopo Mourinho sogno Xabi Alonso. Modesto al posto di Tiago Pinto

Dentro l’enorme nube di provvisorietà che ristagna sopra Trigoria, con José Mourinho focalizzato esclusivamente sul campo e Tiago Pinto in uscita, c’è una figura sempre più al comando della Roma: Lina Souloukou. Colei che da settimane sta sondando il nuovo direttore sportivo, con l’idea di portare a Roma il fidato François Modesto con cui ha lavorato all’Olympiakos. [...] Lina Souloukou rappresenta il club in Lega, protesta per l’abolizione del Decreto Crescita, spiega le strategie del club e consiglia la strada che il calcio italiano dovrebbe intraprendere (intervista alSole 24 Ore). Poi c’è il campo, affidato al duo Pinto-Mourinho. Ancora per poco dicono i maligni. Perché i tentacoli del dirigente greco da mesi puntano al bottino grosso: la sfera tecnica. Perché il quinquennio all’Olympiakos è l’ennesima carta nel mazzo da giocarsi con i Friedkin. Ad Atene si occupava anche di campo e a Roma punta a fare lo stesso.

(La Repubblica)