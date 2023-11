Lazio-Roma, Lazzari: "Primi 15 minuti di sofferenza, poi abbiamo avuto 4 palle gol clamorose. Non dobbiamo mollare"

Termina 0-0 il primo tempo di Lazio-Roma, derby valido per la dodicesima giornata di Serie A. All’intervallo il terzino biancoceleste Manuel Lazzari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming sui primi 45 minuti di gioco. Ecco le sue parole.

LAZZARI A DAZN

Come si gestiscono le forze fisiche e mentali nel secondo tempo?

"Nei primi 15 minuti abbiamo sofferto un po' la pressione, ma alla fine hanno fatto due cross e due tiri. Poi noi abbiamo avuto 3/4 palle gol clamorose, non dobbiamo mollare perché siamo solo a metà. Dobbiamo rientrare un campo come negli ultimi 30 minuti".