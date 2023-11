LAZIO-ROMA: le probabili formazioni. Lukaku-Dybala davanti, ballottaggio Zalewski-Spinazzola a sinistra

È tempo di derby: alle 18.00 va in scena Lazio-Roma allo Stadio Olimpico, sfida valida per la 12esima giornata di campionato. Dopo la sconfitta in campo europeo contro lo Slavia Praga, la Roma torna in campo in Serie A: Mourinho conferma il terzetto difensivo, ritrova Paredes a centrocampo, tornato anche in campionato dopo la squalifica col Lecce, con Cristante e Bove. A destra spazio a Karsdorp, mentre a sinistra rientra Spinazzola che si gioca una maglia da titolare con Zalewski. Davanti la coppia Dybala-Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All.: Sarri.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, Dybala.

All.: Mourinho.

Arbitro: Massa. Assistenti: Bindoni - Tegoni. IV uomo: Colombo. VAR: Irrati. AVAR: Paganessi.