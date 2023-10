Roma-Monza, Palladino: "Mourinho è un genio, non ho nulla contro di lui. La tensione dell'anno scorso? Episodio di campo"

Alle ore 12.30 va in scena allo Stadio Olimpico Roma-Monza, gara valida per la nona giornata di Serie A. Poco prima del fischio d'inizio, Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Ecco le parole dell'allenatore dei brianzoli.

PALLADINO A SKY SPORT

Il suo percorso?

“L’anno scorso è partito un percorso di crescita insieme alla squadra, come società e squadra. Abbiamo fatto un ottimo campionato e quest’anno stiamo dando continuità, l’identità è sempre la stessa anche se abbiamo cambiato i giocatori. Abbiamo dato maggiore solidità, questo è merito dei giocatori. Poi proponiamo sempre calcio, siamo una squadra giovane, oggi affrontiamo una squadra forte ed esperta che ci può mettere in difficoltà”.

Saluterà Mourinho?

“È stato creato un caso ma non c’è nulla. Ci siamo già salutati, io ho grande stima per lui. È un maestro, un genio, ha fatto la storia del calcio. Non ho nulla contro di lui, avevo detto una cosa sulla panchina ma era una cosa di campo, che nasce e finisce sul campo. Non ho assolutamente nulla contro di lui”.