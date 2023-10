Roma-Monza, Mari: "Lukaku? Abbiamo lavorato per fermarlo, ma quando sta bene è difficile da marcare"

Alle ore 12.30 va in scena allo Stadio Olimpico Roma-Monza, gara valida per la nona giornata di Serie A. Poco prima del fischio d'inizio, Pablo Mari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Ecco le parole del difensore dei brianzoli.

MARI A SKY SPORT

Quale è il segreto della solidità difensiva?

"Lavoro. Lavoriamo tutta la settimana per essere compatti. Oggi sarà difficile, ma sarà bella giocare questa partita".

Come si ferma Lukaku?

"Bella domanda. Abbiamo lavorato tutta la settimana per avere una tattica. Vediamo che succede in campo, ma quando sta bene è difficile marcarlo".

MARI A DAZN

La squalifica di Gomez?

"Mi dispiace per lui, si è adattato benissimo nelle settimane in cui è stato con noi. Adesso lotteremo per vincere questa partita anche per lui".