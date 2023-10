Roma-Frosinone, PAREDES: "Sto sempre meglio. Abbiamo tanti margini di miglioramento, possiamo lottare con le altre big"

Termina 2-0 il match tra Roma e Frosinone, valido per la settima giornata di Serie A. Dopo il fischio finale Leandro Paredes ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni del centrocampista giallorosso.

PAREDES A DAZN

Partita vinta con le caratteristiche che dovete portare avanti per il resto della stagione…

“Sapevamo di avere solo un risultato e cercare di acquisire fiducia. Anche nel secondo tempo siamo andati bene, sono contento”.

Come ti stai adattando alla squadra? C’è margine di miglioramento per questo centrocampo?

“Mi sto trovando sempre meglio, sto bene. Possiamo fare meglio, non solo a centrocampo ma tutta la squadra. Cercheremo di farlo”.

Nell’immediato dove dovete crescere di più?

“Abbiamo tanti margini di miglioramento, difensivamente e offensivamente. Abbiamo ragazzi giovani che ci possono aiutare e gente di esperienza”.

Con tutti al 100% siete tra le prime del campionato?

“Si, abbiamo la squadra per lottare lì davanti. Ci sono squadre forti ma anche noi possiamo lottare”.