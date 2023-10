ROMA-FROSINONE, le probabili formazioni: Celik in difesa, Cristante a centrocampo. Giallorossi arrivati all'Olimpico (VIDEO)

Vietato sbagliare per la Roma, che contro il Frosinone vuole provare ad archiviare questa crisi di inizio stagione che ha visto la squadra di Mourinho raccogliere appena 5 punti in 6 giornate. Impegno ostico contro la squadra dell'ex Eusebio DI Francesco, che di punti ne ha 4 in più dei giallorossi e che non perde dalla prima giornata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disp: Svilar, Boer, Kristensen, Bove, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Zalewski, Azmoun, Belotti, Joao Costa.

All.: José Mourinho

FROSINONE: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Garritano, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Baez. A disp.: Cerofolini, Frattali, Okoli, Mateus Lusuardi, Brescianini, Bourabia, Reinier, Ibrahimovic, Lulic, Caso, Kvernadze, Cuni, Bidaoui.

All.: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Mondin-Cipressa. IV Uomo: Piccinini. Var: Abbattista. AVar: Irrati.

PREPARTITA

19:20 - Giallorossi arrivati allo Stadio Olimpico.