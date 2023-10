Roma-Frosinone, MOURINHO: "Gioca Cristante centrale perché dà più equilibrio". DYBALA: "Ognuno di noi deve dare qualcosa in più per la squadra, per la società, per il mister"

Dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, con 5 punti in 6 partite che la rendono la peggiore partenza in Serie A dal 1978, la Roma cerca riscatto nella sfida contro il Frosinone. La Roma è reduce dalla sconfitta per 4-1 in casa del Genoa mentre il Frosinone arriva dall'1-1 interno con la Fiorentina, secondo consecutivo dopo quello con la Salernitana. Queste le interviste prima dell'incontro:

MOURINHO a DAZN

Cristante rimane in difesa?

"E' il modo più equilibrato di stare in campo, abbiamo provato con altri giocatori ma le mie sensazioni non sono state positive. Iniziamo lì con Bryan che ci dà più sicurezza, con Karsdorp, Mancini e Spinazzola che hanno giocato tante partite insieme lo scorso anno"

E' da marzo che Karsdorp non gioca in campionato, si sta affidando proprio ai suoi uomini

"No, è stato infortunato. E' stato disponibile in qualche partita in questa stagione, ha giocato titolare in Europa League"

Si aspetta qualcosa anche da parte del pubblico?

PAULO DYBALA a DAZN

Mourinho ha chiesto l’aiuto vostro, che siete i suoi uomini: cosa potete fare?

"Sicuramente, per la situazione in cui siamo, ognuno di noi deve dare qualcosa in più per la squadra, per la società, per il mister. Non siamo dove avremmo voluto, ma siamo ancora all’inizio e dobbiamo ripartire da oggi"

Cosa non sta riuscendo?

"Vincere"

Stai stringendo i denti o stai bene?

"Mi sento bene, cerco sempre di lavorare per giocare sempre. Sono a disposizione del mister per qualsiasi partita e lui valuta quando farmi giocare, cerco sempre di stare bene"