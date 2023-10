Dopo la vittoria in Europa League col Servette, la Roma affronta in trasferta il Cagliari di Claudio Ranieri nell'ottava giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il difensore giallorosso Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NDICKA A DAZN

"Sappiamo che non sarà una partita facile. Il Cagliari vorrà vincere ma anche noi e faremo il massimo per vincere".