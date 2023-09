Genoa-Roma, Gilardino: "Prestazione super, ragazzi eroici. Non era semplice affrontare i giallorossi"

Pesante ko allo Stadio Luigi Ferraris per la Roma: il Genoa vince 4-1 nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Dopo il fischio finale l'allenatore del club rossoblù Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni.

GILARDINO A DAZN

La migliore prestazione da quando è al Genoa?

“Grandissima partita, prestazione super. Abbiamo avuto una grandissimo atteggiamento. I ragazzi a tratti sono stati eroici per lo spirito che ci hanno messo nonostante gli infortuni. La squadra è viva, vogliosa e tutti i ragazzi, anche quelli entrati dalla panchina, lo hanno dimostrato”.

È preoccupato dagli infortuni di Badelj e Strootman?

“Sono da valutare nei prossimi giorni. Perdiamo due giocatori molto importanti per noi, ma sono fiducioso di avere in rosa giocatori che fanno la differenza come questa sera. Questo per un allenatore è gratificante”.

Nell’azione del secondo gol c’è tutto quello che chiedevi alla squadra.

“Assolutamente, il gol è stato eccezionale a livello corale. Anche gli altri sono stati belli. Affrontare la Roma, che ha giocatori di grandissima qualità, non era semplice. Volevamo alternare i tipi di pressione e cercare di recuperare il pallone più avanti. I ragazzi sono stati molto bravi”.

Come ti stai comportando con Retegui?

“Lavoriamo dopo gli allenamenti con tutti gli altri attaccanti. Chiediamo loro delle giocate e determinati movimenti, venire fuori dalla marcatura con un controllo orientato e altre situazioni del genere. Retegui ha fame e voglia, ci auguriamo che possa continuare così”.

Sul 3-1 ha fatto entrare Messias, quale era il suo obiettivo? Cosa ha visto in lui in questo periodo?

“C’era Matturro che aveva qualche difficoltà fisica, quindi siamo passati a 4 dietro e con 3 centrocampisti. Messias si allenava da 8 giorni con la squadra, ha qualità uniche ed è intelligente. Stavamo soffrendo, avevo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche per ripartire. Oltre il gol ha lavorato anche in fase difensiva, è un giocatore ritrovato e confidiamo su di lui”.

GILARDINO IN CONFERENZA STAMPA

Battuta la Roma in una settimana delicata.

"Dobbiamo cercare un po' tutti di aiutarsi e aiutare la squadra e chi lavora per la squadra. E non criticare. È un percorso che parte dalla B e le valutazioni vanno fatte quotidianamente. Questa squadra va supportata. Ieri ho detto che la squadra era viva perché vedevo il fuoco e la determinazione. Stasera hanno dimostrato contro una grandissima squadra di tenere botta, abbiamo saputo soffrire e ripartire nei momenti chiave. I ragazzi a tratti sono stati eroici. Purtroppo o per fortuna il calcio è veloce, abbiamo solo due giorni per preparare la gara di Udine. Godiamoci la serata ma da domani pensiamo all'Udinese".

Come stanno Badelj e Strootman?

"Hanno avuto due problemi muscolari. Chi è entrato ha però dimostrato di stare dentro e lavorare perché ci sarebbe stato spazio per tutti. Chi è subentrato ha fatto la differenza e chi ha giocato ha supportato la manovra. Abbiamo lavorato da squadra vera, squadra compatta".

Frendrup era ovunque in campo?

"È stato eroico per come ha giocato e corso. Ha margini di miglioramento ma sta facendo veramente grandi cose. Deve continuare così. È un ragazzo molto intelligente, quello che gli si chiede fa e questo per un allenatore è gratificante".

Battuto un solo calcio d'angolo e quell'unico angolo diventa l'occasione per fare il 3-1.

"Essere concreti. La volontà era di affrontare la Roma cambiando faccia durante la partita e l'hanno interpretata nel miglior modo".

Il 3-5-2?

"Volevo andare sui riferimenti. Sono partiti a tre e poi sono passati a quattro loro. Abbiamo lavorato molto bene nella fase difensiva concedendo poco alla Roma, quasi nulla a Lukaku. La partita è stata improntata in quella direzione".

Come stanno Badelj e Strootman? E cosa hai chiesto a Thorsby e Kutlu?

"Faremo delle analisi nei prossimi giorni insieme al dottore e ai fisioterapisti. Come detto prima, perdiamo due giocatori ma allo stesso tempo abbiamo trovato Kutlu e ritrovato Thorsby. Sono stati bravi perché non era semplice entrare in campo in questo modo. Ho chiesto loro dinamismo e centimetri. Ho chiesto a Thorsby di lavorare più sulle seconde palle mentre Kutlu abbia dinamismo a belle giocate. Loro in questi giorni mi hanno fatto vedere di poter contare su di loro".

Matturro?

"Sono contento. Non era una partita semplice, Aveva un avversario scomodo dalla sua parte ma ha mantenuto una postura corretta, è stato aggressivo".

Gudmundsson?

"È un giocatore a tutto campo. Secondo me non bisogna dargli vincoli ma dargli la possibilità di esprimersi. Quando si accende, quando fa giocate importanti diventa devastante come stasera".

Messias?

"Bisogna prestare massima attenzione con lui. È entrato benissimo, ha fatto gol. Punto molto su di lui, è un ragazzo intelligente e arriva da un percorso importante. Ci sarà da aiuto perché abbiamo bisogno delle sue caratteristiche".

Cosa hai detto ai difensori per schermare così bene Lukaku?

"Di rimanere stretti fra i reparti lavorando col nostro play per oscurare tutti i palloni che arrivavano a Lukaku. I centrali sono stati incredibile per la dedizione, forza e atteggiamento. Tutta la squadra ha fatto una partita emozionante e a tratti eroica".