AOUAR: "Un onore indossare la maglia della Roma. Posso giocare in diverse posizioni. Mourinho? Può aiutarmi molto" (VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - La Roma vince 4-0 contro la Boreale nella prima amichevole della stagione e parte subito con il piede giusto. Al termine della sfida Houssem Aouar, uno dei nuovi acquisti del club giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società. Ecco le parole del centrocampista, autore della rete del 4-0 all'esordio con la maglia della Roma:

Come giudichi la tua prestazione?

"Bene, ma è solo la prima gara. È un onore indossare questa maglia, sto ancora lavorando"

Quanto ha influito poter lavorare con Mourinho?

"Un onore, il mister è grande allenatore, so che può aiutarmi molto. Un onore essere pronto per lui"

Pagano?

"Un buon giocatore, con grandi ambizioni, è un bene per la squadra. Tutti vogliamo giocare, come ho detto è un bene per la squadra"

Complimenti per l'italiano...

"È ancora difficile"

Un giocatore a cui ti ispiri?

"Sono un giocatore di squadra, posso giocare in molte posizioni come facevano Zidane, Iniesta, lo stesso Totti. Voglio diventare un grande giocatore come loro"

Pensi di poter aiutare la squadra anche in fase realizzativa?

"Posso ma non è il mio lavoro principale. So come fare per aiutare la squadra"