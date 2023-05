Fiorentina-Roma, Mandragora: "Siamo stati bravi a rimanere in partita dopo lo svantaggio. Abbiamo avuto sempre il pallino del gioco in mano"

Termina 2-1 il match tra Fiorentina e Roma valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Al termine della partita, Rolando Mandragora, centrocampista dei viola autore dell'assist della prima rete dei padroni di casa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

MANDRAGORA A DAZN

Ultimo saluto alla vostra gente prima della finale. Che emozione è?

“Sono emozioni belle. Volevamo regalare al pubblico una vittoria perché ci ha sostenuto dal primo giorno, quindi è bello finire in casa così. Adesso abbiamo la partita di Sassuolo e poi ci prepareremo per la finale”.

Bisognava invertire il trend dopo la sconfitta in Coppa Italia…

“Sì, assolutamente. Siamo stati bravi a rimanere in partita dopo lo svantaggio del primo tempo, poi nel secondo siamo riusciti a rimetterla a posto e a portarla a casa. Questo era quello che ci eravamo prefissati, di fare una partita di dominio, perché abbiamo avuto sempre il pallino del gioco in mano. Quindi siamo molto contenti di questa vittoria”.

La Fiorentina non molla anche nelle difficoltà. È il senso del gruppo?

“Sì, è il senso del gruppo. Stiamo bene insieme e siamo una famiglia. Penso si veda in campo, lottiamo l’uno per l’altro. È un percorso che abbiamo iniziato all’inizio dell’anno. I risultati in campionato magari sono arrivati un po’ più tardi, però dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi, non aggiungo altro”.

Qui sognano la coppa…

“Anche noi la sognamo”