FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni. Ipotesi Keramitsis dal 1', in attacco Belotti

Prima del Siviglia, la Fiorentina: la Roma fa tappa al "Franchi", alle 18.00, nella penultima giornata di campionato contro la squadra di Vincenzo Italiano prima della finale di Europa League contro il Siviglia in scena il 31 maggio a Budapest. Senza Pellegrini, Dybala, Rui Patricio e Matic, José Mourinho sceglie di lasciare a riposo in panchina anche altri titolari in vista di Budapest: spazio ancora a Svilar in porta, chance dal 1' per Keramitsis nel terzetto difensivo con Llorente e Ibanez. Il tecnico si affida alla coppia Tahirovic-Bove a centrocampo, mentre Celik e Zalewski occupano le corsie esterne. Davanti Solbakken ed El Shaarawy supportano Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA: Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouamé, Barak, Saponara; Jovic..

All.: Italiano.

ROMA: Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Celik, Bove, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

All.: Mourinho.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Peretti - Lombardo. IV uomo: Manganiello. VAR: Maresca. AVAR: Piccinini.