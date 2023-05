Bologna-Roma, Mourinho a Dazn: "Avete mandato tutti questi replay per il fallo di Palomino su Dybala?"

Dopo lo 0-0 al Dall'Ara contro il Bologna nella 35esima giornata di campionato, José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei Dazn. Il tecnico giallorosso rivedendo le immagini del giallo mostrato dall'arbitro Orsato a Camara per un fallo su Lykogiannis ricorda anche il duro intervento di Palomino su Dybala durante Atalanta-Roma. “Vi faccio una domanda. Per il fallo di Palomino su Dybala avete mandato tutti questi replay come fatto con il fallo di Camara? È un’ammonizione giusta, cerca la palla con aggressività, ma l’ammonizione è giusta - le parole del portoghese -. Sono orgoglioso di questa partita. Anche se gioca uno della Primavera o una ragazza della Femminile la mentalità della squadra non cambia. Cambia qualità, ma non i principi di base. Svilar prima partita come Missori, Tahirovic non ha giocato spesso da titolare. È stata una bella partita contro un’ottima squadra”.