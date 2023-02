Roma-Empoli, ZALEWSKI: "La Roma come una seconda famiglia. Orgoglioso di aver disputato 50 partite con la squadra del mio cuore" (VIDEO)

Nicola Zalewski ha parlato ai canali ufficiali del club al termine di Roma-Empoli, gara vinta per 2-0 dai giallorossi grazie alle reti di Ibanez e Abraham. Questa partita segna un traguardo molto importante per il giovane calciatore polacco, infatti ha raggiunto le cinquanta presenze con la maglia della Roma. Queste le sue parole: "Un traguardo molto importante per me. Era uno dei miei obiettivi e spero di giocare molte altre partite. Sono contento perché ho raggiunto le 50 presenze in una gara dove abbiamo conquistato i tre punti, spero di continuare così".

Cosa significa per te la Roma?

"La Roma è la mia seconda famiglia, sono cresciuto qui dentro. Sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo con la squadra del mio cuore".