Roma-Empoli, Zalewski come Giannini: 50 presenze in giallorosso a 21 anni (FOTO)

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Nicola Zalewski stacca il traguardo delle 50 presenze con la maglia della Roma in occasione della sfida contro l'Empoli, in scena all'Olimpico e valida per la 21a giornata di campionato. A 21 anni e 12 giorni l'esterno polacco raggiunge le 50 presenze proprio come fu per Giuseppe Giannini.

