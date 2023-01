VIDEO - Mourinho sulla corsa Champions: "Quando giochiamo una gara a settimana difficilmente perdiamo”

Al termine della gara di ieri sera contro il Napoli, Josè Mourinho dalla pancia del Maradona nel corso della conferenza stampa post-partita, ha parlato della corsa Champions. Le sue parole: "Quando si giocano tre partite a settimana è una corsa di rosa, non di squadra. Quando abbiamo tempo e condizione per preparare una gara secca, è molto difficile per noi non vincere poi quella gara. Quando hai tempo di lavorare sulla fase difensiva e offensiva ed hai giocatori freschi, per noi è molto difficile non vincere. Quando giochi tre volte a settimana, le squadre con più opzioni sono quelle che hanno più condizione"