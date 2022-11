VIDEO - Mourinho e le frecciatine a Karsdorp: dal mancato miglioramento all'"atteggiamento non professionale" contro il Sassuolo

José Mourinho è apparso particolarmente nervoso nel postpartita di Sassuolo-Roma e il motivo non riguarda il risultato deludente, bensì il comportamento di un giocatore: lo Special One ha accusato uno dei suoi ragazzi di aver avuto un "atteggiamento non professionale" durante il match e tutto questo avrebbe vanificato gli sforzi della squadra per ottenere la vittoria. In conferenza stampa l'allenatore ha addirittura rivelato di aver invitato il calciatore a trovarsi una nuova squadra già a gennaio. Ovviamente non ha rivelato il nome del diretto interessato, ma tutti gli indizi portano a Rick Karsdorp. Il terzino olandese è entrato al 65' al posto di Mehmet Zeki Celik e non è apparso molto concentrato, tanto da essersi perso Laurienté in occasione del gol del pareggio del Sassuolo.





? #Mourinho in conferenza: Ho invitato il giocatore in questione a cercarsi una squadra per gennaio.. #asroma pic.twitter.com/9IcT6BvONe — laroma24.it (@LAROMA24) November 9, 2022

Non è la prima volta che Mourinho si lamenta di lui, infatti già nella conferenza stampa alla vigilia proprio di Sassuolo-Roma aveva parlato del comportamento del ventisettenne in seguito alla sostituzione al derby quando, una volta uscito, entrò direttamente nello spogliatoio per poi tornare in panchina, e del mancato miglioramento rispetto alla passata stagione. Queste le parole del tecnico portoghese: "Karsdorp è tornato in panchina due minuti dopo essere andato negli spogliatoi. È tornato con del ghiaccio, non so se per il ginocchio, per l'adduttore o per la febbre. Lui ha avuto tanti problemi quest'anno. Comunque dopo due minuti era in panchina, non l'ho visto come un brutto atteggiamento da parte sua. Quello che posso dire è che questo per me non è un problema. Il vero problema è che si doveva migliorare rispetto alla sfida dell'anno scorso, la crescita nella mentalità, nella responsabilità, nell'ambizione, nel non essere soddisfatti di aver raggiunto questo livello qui e di cercare di andare oltre. E non parliamo solo di Karsdorp".