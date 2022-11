VIDEO - Sassuolo-Roma, Mourinho deluso dall'"atteggiamento non professionale" di Karsdorp: "L'ho invitato a cercarsi una nuova squadra per gennaio"

Parole forti di José Mourinho al termine di Sassuolo-Roma, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A e terminato con il punteggio di 1-1. Lo Special One ha apprezzato la prestazione fornita dai suoi ragazzi, tranne di un giocatore, il quale ha avuto "un atteggiamento non professionale". Dopo aver già accennato il tema durante l'intervista ai microfoni di DAZN, l'allenatore portoghese ne ha parlato in conferenza stampa: "Ho invitato il giocatore in questione (Karsdorp) a trovarsi una nuova squadra per gennaio, ma non credo".

Ci dice il ruolo?

"No".