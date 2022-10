Sampdoria-Roma, PINTO: "Dybala è motivato. Tare? Non merita nessuna replica"

Dopo il pari col Betis in Europa League, la Roma è di scena allo Stadio Ferraris ospite della Sampdoria di Stankovic nella 10a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PINTO A DAZN

Dybala ce la farà per il Mondiale? Belotti-Abraham?

"In una squadra come la Roma quando ci sono infortuni ci dispiace per i giocatori, ma rappresentano sempre opportunità per gli altri. In una squadra come la nostra con tante soluzioni è normale che il mister cerchi di cambiare nelle singole partite. Belotti e Abraham hanno fatto una buona seconda parte a Siviglia, la cosa importante è avere una rosa che permetta di cercare soluzioni".

Dybala come sta?

"Sta bene come può stare un giocatore infortunato, è motivato e positivo. Piano piano vediamo come vanno le cose. Speriamo che tutto vada bene".

Una replica a Tare?

"Non merita nessuna replica".