Sparta Praga-Roma, SPUGNA: “Partita difficile. Fare gol al 90′ è sempre bello”

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, è stato intervistato dai canali ufficiali della Roma ed ha parlato della sfida vinta contro lo Sparta Praga. Queste le sue parole:

La partita ha vissuto più fasi, ma il dato è che la Roma porta via una vittoria…

"Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, perché loro hanno grande fisicità e oggi l’hanno dimostrato. Abbiamo avuto diverse occasioni. Il gol subìto è un errore nostro, però ci può stare. Siamo state molto brave a riprendere la gara, a non fermarci, e a crederci anche dopo l’1-1, ed è arrivata questa vittoria. Peccato per Glionna, perché il gol poteva essere regolare: non mi sembrava fuorigioco. Però va bene, prendiamoci questo risultato e prendiamoci anche buona parte della prestazione, perché è stata importante"

Possiamo dire che sono due le donne in copertina: Bartoli e Haavi…

"Assolutamente sì, Elisa ha fatto una grande gara, ha trascinato la squadra e ha segnato la rete dell’1-1. È stata molto importante, ma lei è sempre così e sta facendo un inizio di stagione bellissimo. Sono molto contento per Emilie, aveva bisogno di questo gol e l’ha trovato nel momento più difficile, perché farlo al 90′ è sempre bello"

Prima della gara di ritorno c’è la Fiorentina, c’è poco tempo per recuperare…

"Praticamente, il recupero non c’è, perché sabato c’è la Fiorentina. Ma ora godiamoci questa vittoria. Da domani penseremo alle viola e poi al ritorno con lo Sparta"

Si giocheranno entrambe in casa, sarà importante l’apporto del pubblico…

"Assolutamente sì. Siamo sicuri che ci sarà tanta gente sabato contro la Fiorentina e tantissima giovedì contro lo Sparta."